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27 февраля,
2019
Новости

В Томске задержали предпринимателя, который обманул дольщиков на 44 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полиция задержала жителя Томска, который обманул участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.


«Житель Томска с использованием подконтрольной организации и подставных лиц привлекал деньги от граждан и организаций под предлогом строительства многоквартирного дома, обещая возвести дом в оговоренные сроки, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства. Он причинил гражданам ущерб на общую сумму более 44 млн рублей», - говорится в пресс-релизе.


По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).


При этом в полиции не уточнили имени задержанного, а также по какому адресу должны были построить дом.

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