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21 февраля,
2019
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В Томске выясняют обстоятельства падения ребенка в промоину возле колодца

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники отдела дознания передали в следственные органы материалы проверки по факту падения малолетнего ребенка в промоину возле канализационного колодца в Томске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 20 февраля 2019 года в Томске малолетний ребенок, гулявший на улице с бабушкой, провалился в промоину возле канализационного колодца, расположенного на улице 2-ая Рабочая. Спасатели достали ребенка через колодец и направили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 2, где ему диагностировали ушибы мягких тканей.

Ребенок направлен на амбулаторное лечение.


После поступления материалов проверки из органов дознания следователи СО по Октябрьскому району приступят к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В Томске выясняют обстоятельства падения ребенка в промоину возле колодца
В Томске выясняют обстоятельства падения ребенка в промоину возле колодца
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