В Томске выросли цены на картофель, тарифы ЖКХ и перелеты эконом-классом

Томскстат опубликовал данные по динамике потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года. Больше всего выросли цены на картофель, полет в салоне экономического класса самолета и услуги ЖКХ.

Вместе с тем подорожали: картофель – на 41,0%, морковь – на 8,8%, свѐкла столовая – на 6,1%.

Из продуктов питания ощутимо подешевели капуста – на 33,7%; огурцы – на 25,5%; лук репчатый – на 10,7%; виноград – на 9,5%.

Индекс потребительских цен в июле по отношению к июню составил 100,4%, сообщил Томскстат.

Цены на непродовольственные товары не изменились. При этом стоимость йода увеличилась на 7,5 % пеленки для новорожденных – на 6,8%.





Заметнее всего выросли цены на полет в салоне экономического класса самолета (Томск-Москва) – на 31,9%;