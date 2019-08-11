В Томске выросли цены на картофель, тарифы ЖКХ и перелеты эконом-классом
Томскстат опубликовал данные по динамике потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года. Больше всего выросли цены на картофель, полет в салоне экономического класса самолета и услуги ЖКХ.
Индекс потребительских цен в июле по отношению к июню составил 100,4%, сообщил Томскстат.
Из продуктов питания ощутимо подешевели капуста – на 33,7%; огурцы – на 25,5%; лук репчатый – на 10,7%; виноград – на 9,5%.
Вместе с тем подорожали: картофель – на 41,0%, морковь – на 8,8%, свѐкла столовая – на 6,1%.
Цены на непродовольственные товары не изменились. При этом стоимость йода увеличилась на 7,5 % пеленки для новорожденных – на 6,8%.
Заметнее всего выросли цены на полет в салоне экономического класса самолета (Томск-Москва) – на 31,9%;
На услуги ЖКХ выросли цены на холодное водоснабжение – на 11,9%; водоотведение – на 11,2%; обращение с твердыми коммунальными отходами – на 7,7%; водоснабжение горячее – на 5,6%.
Напомним, в Томске самые дорогие среди семи сибирских городов тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение. ТВ2 проанализировало, по каким тарифам платят за коммунальные услуги жители административных центров регионов Сибири.
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