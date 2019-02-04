В Томске выпустили памятку по переработке бытовых отходов

В областном комитете охраны окружающей среды и природопользования выпустили информационный буклет-памятку по переработке бытовых отходов. В нем можно найти информацию об основных видах отходов, которые используются в качестве вторичного сырья, а также адреса и контакты организаций, что принимают мусор на переработку. В некоторых случаях за накопленные отходы можно получить деньги или заказать вывоз бытовой техники на дом бесплатно.

Напомним, что с 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора, а также сообщали о скором запуске двух новых полигонов ТКО в Томской области.