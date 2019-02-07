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07 февраля,
2019
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В Томске врач отказался выписать ребенку с инвалидностью необходимое лекарство

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Прокуратура провела проверку по обращению жительницы Томска об отказе в лекарственном обеспечении ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Заявительница обратилась к участковому педиатру для выписки ее ребенку-инвалиду рекомендованного врачом-эпилептологом лекарственного препарата «Этосуксимид». Однако врач отказал в выписке соответствующего рецепта, требуемое лекарство к моменту проверки ребенку предоставлено не было.


По закону дети-инвалиды имеют право на бесплатное обеспечение необходимыми им по медицинским показаниям лекарственными препаратами, включенными в утвержденный правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.


В итоге прокуратура внесла главному врачу ОГАУЗ «Детская городская больница №2» представление об устранении нарушений законодательства и обратилась в суд с иском о возложении на департамент здравоохранения Томской области обязанности обеспечить ребенка-инвалида рекомендованным ему лекарством.


В настоящее время лекарственный препарат ребенку предоставлен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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