В Томске впервые прошел саммит медсестер
Иностранцы познакомили томских медсестер с трендами мировой медицины на саммите для медработников.
Томск впервые стал площадкой для саммита медсестер. В работе саммита принимали участие более 300 медицинских работников. С помощью телесвязи российские специалисты пообщались с коллегами из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. На площадке обсуждали вопросы значимости сестринского дела в современной медицине и популяризацию профессии медсестры. Саммит проходил в 15 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске.
Участники саммита обозначили несколько мировых трендов в профессии медсестры: постоянное самообразование, универсальность, ориентированность на пациента.
Если медсестра хочет остаться в профессии и быть конкурентоспособной, ей нужно совершенствовать свои знания и навыки. Информатизация, развитие IT-технологий приводят к формированию нового поколения среднего медицинского персонала. Они работают в мобильных приложениях, знают, как провести электронную оплату, и регулярно повышают свою квалификацию. Многие медицинские сестры уже имеют не просто профессиональное, а высшее медицинское образование, — отметил генеральный директор «ИНВИТРО-Сибирь» Александр Хамидулин.
Участники саммита отмечают, что современная медицинская сестра перестает отвечать за один узкий участок работы. Например, если медсестра работает в кабинете ЭКГ, она должна не просто уметь включать аппарат, но и расшифровывать результаты.
Непрерывное медицинское образование уже давно практикуется в ряде иностранных государств. При этом независимые комиссии не обращают внимания на характеристику или личную харизму тестируемых. Их суть - помогать среднему медицинскому персоналу изменяться вслед за медицинскими стандартами, – сказала Мария Купчикова, заместитель председателя ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области».
Спикеры саммита рассказали, что происходит отток из профессии молодых специалистов. Выпускники не хотят погружаться в конфликтную психологическую атмосферу. Побывав на практике, многие из них понимают, что не смогут долго сопротивляться стрессу. Самые стойкие сотрудники со временем выгорают на работе.
Организатором саммита выступила частная медицинская компания ИНВИТРО совместно с «Высшей медицинской школой». Соорганизатором стала Российская ассоциация медицинских сестер при поддержке Минздрава РФ и департамента здравоохранения Томской области.
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