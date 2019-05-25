В Томске впервые прошел саммит медсестер

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Иностранцы познакомили томских медсестер с трендами мировой медицины на саммите для медработников.

Томск впервые стал площадкой для саммита медсестер. В работе саммита принимали участие более 300 медицинских работников. С помощью телесвязи российские специалисты пообщались с коллегами из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. На площадке обсуждали вопросы значимости сестринского дела в современной медицине и популяризацию профессии медсестры. Саммит проходил в 15 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске.

Фото: организаторы саммита

Участники саммита обозначили несколько мировых трендов в профессии медсестры: постоянное самообразование, универсальность, ориентированность на пациента.

Если медсестра хочет остаться в профессии и быть конкурентоспособной, ей нужно совершенствовать свои знания и навыки. Информатизация, развитие IT-технологий приводят к формированию нового поколения среднего медицинского персонала. Они работают в мобильных приложениях, знают, как провести электронную оплату, и регулярно повышают свою квалификацию. Многие медицинские сестры уже имеют не просто профессиональное, а высшее медицинское образование, — отметил генеральный директор «ИНВИТРО-Сибирь» Александр Хамидулин.

Фото: организаторы саммита

Участники саммита отмечают, что современная медицинская сестра перестает отвечать за один узкий участок работы. Например, если медсестра работает в кабинете ЭКГ, она должна не просто уметь включать аппарат, но и расшифровывать результаты.

Непрерывное медицинское образование уже давно практикуется в ряде иностранных государств. При этом независимые комиссии не обращают внимания на характеристику или личную харизму тестируемых. Их суть - помогать среднему медицинскому персоналу изменяться вслед за медицинскими стандартами, – сказала Мария Купчикова, заместитель председателя ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области».

Спикеры саммита рассказали, что происходит отток из профессии молодых специалистов. Выпускники не хотят погружаться в конфликтную психологическую атмосферу. Побывав на практике, многие из них понимают, что не смогут долго сопротивляться стрессу. Самые стойкие сотрудники со временем выгорают на работе.