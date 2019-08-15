В Томске возбуждено уголовное дело в отношении директора «Комбината спецобслуживания»

Игорь Синичкин подозревается в присвоении и растрате. Недавно он ушел на больничный. И сейчас комбинат временно возглавляет его заместитель Татьяна Дашевская.





Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Томской области по части 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения).





По предварительным данным, подозреваемый, являясь директором унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, используя свое служебное положение, присвоил и растратил вверенное ему имущество муниципального предприятия в крупном размере. Так, только за период с марта по август 2019 года он присвоил и растратил имущество предприятия на сумму почти 300 тысяч рублей.





В настоящее время проводятся обыски, в том числе дома и в рабочем кабинете заммэра Томска Владимира Брюханцева, курирующего это направление. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия.





Мера пресечения Игорю Синичкину пока не определена.