В Томске возбудили уголовное дело по факту финансирования исламских боевиков

Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело, возбужденного на основании материалов УФСБ России по Томской области, по обвинению двух женщин в содействии террористической деятельности в форме финансирования «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





«В ходе следствия установлено, что обвиняемые в 2015-2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности «ИГ», на банковскую карту, зарегистрированную на иное лицо», — говорится в сообщении.





В ходе следствия установлена причастность к совершению данного преступления еще одного человека, местонахождение которого в настоящее время не установлено. В связи с данным обстоятельством из уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело, возбужденное в отношении третьего установленного лица.