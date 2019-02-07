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07 февраля,
2019
Новости

В Томске возбудили уголовное дело по факту финансирования исламских боевиков

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело, возбужденного на основании материалов УФСБ России по Томской области, по обвинению двух женщин в содействии террористической деятельности в форме финансирования «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


«В ходе следствия установлено, что обвиняемые в 2015-2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности «ИГ», на банковскую карту, зарегистрированную на иное лицо», — говорится в сообщении.


В ходе следствия установлена причастность к совершению данного преступления еще одного человека, местонахождение которого в настоящее время не установлено. В связи с данным обстоятельством из уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело, возбужденное в отношении третьего установленного лица.

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