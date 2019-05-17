В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»

Первый каменный дом взят в аренду по программе «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба мэрии. Инвестор восстановит одноэтажное каменное здание по адресу ул. Свердлова, 4, расположенное в историческом районе «Болото». В качестве проекта будет использована работа архитектора, получившего диплом XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству (г. Волгоград).

«Мне этот дом всегда нравился, неподалеку живут мои родственники, и я часто ходил мимо, дом по-своему уникальный в этом районе. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и сейчас с интересом включился в реализацию проекта», — рассказал арендатор здания.





В 2018 году дом стал основой магистерской диссертации томского архитектора, выпускника ТГАСУ Антона Хамматова. На основе архивных материалов 1932 года он выполнил проект реставрации всей усадьбы, который получил диплом I степени XXVII международного смотра-конкурса по архитектуре, дизайну и искусству в Волгограде. Как рассказал Антон Хамматов, ранее на этой территории также находился деревянный флигель, который является частью усадьбы, и несколько хозяйственных построек.





Инвестор намерен воспользоваться проектом архитектора и в сотрудничестве с ним в ближайшие два года подготовить проектно-сметную документацию на восстановление памятника архитектуры. По словам архитектора проекта, фундамент и стены дома сохранились в хорошем состоянии и в процессе реставрации в первую очередь предстоит заняться восстановлением кровли. Внутреннюю планировку здания планируется сохранить в первоначальном виде.