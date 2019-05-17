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17 мая,
2019
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В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Первый каменный дом взят в аренду по программе «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба мэрии. Инвестор восстановит одноэтажное каменное здание по адресу ул. Свердлова, 4, расположенное в историческом районе «Болото». В качестве проекта будет использована работа архитектора, получившего диплом XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству (г. Волгоград).

В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»
В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»

«Мне этот дом всегда нравился, неподалеку живут мои родственники, и я часто ходил мимо, дом по-своему уникальный в этом районе. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и сейчас с интересом включился в реализацию проекта», — рассказал арендатор здания.


В 2018 году дом стал основой магистерской диссертации томского архитектора, выпускника ТГАСУ Антона Хамматова. На основе архивных материалов 1932 года он выполнил проект реставрации всей усадьбы, который получил диплом I степени XXVII международного смотра-конкурса по архитектуре, дизайну и искусству в Волгограде. Как рассказал Антон Хамматов, ранее на этой территории также находился деревянный флигель, который является частью усадьбы, и несколько хозяйственных построек.


Инвестор намерен воспользоваться проектом архитектора и в сотрудничестве с ним в ближайшие два года подготовить проектно-сметную документацию на восстановление памятника архитектуры. По словам архитектора проекта, фундамент и стены дома сохранились в хорошем состоянии и в процессе реставрации в первую очередь предстоит заняться восстановлением кровли. Внутреннюю планировку здания планируется сохранить в первоначальном виде.

В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»
В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»
В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»
В Томске восстановят каменный дом-памятник по программе «Аренда за рубль»

На сегодня 26 муниципальных объектов уже передано на восстановление инвесторам. По итогам аукционов мы видим, что интерес есть, так как на этот дом был даже конкурс. Радует, что проект «Аренда за рубль» получил хорошую оценку за пределами Томска, приятно слышать положительные отклики жителей города об уже восстановленных объектах, которые украшают центральные улицы Томска, — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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