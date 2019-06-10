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10 июня,
2019
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Новости

В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В ходе рейда сотрудники томской Госавтоинспекции нашли маршрутный автобус с неисправными тормозами, перевозивший пассажиров, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сломанный автобус эвакуировали на спецстоянку. 

В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами
Фото: пресс-служба МВД

В отношении 54-летнего водителя неисправной маршрутки идет административное расследование. Штраф до восьми тысяч рублей грозит и сотруднику, выпустившему автобус на линию.

В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами
В Томске водитель работал на маршрутке с неисправными тормозами

По статистике Госавтоинспекции, с начала 2019 года в Томске зарегистрировано 207 ДТП с участием автобусов. Ранения в результате происшествий получили 14 человек.

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