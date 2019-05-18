В Томске в выходные ограничат движение по участку Иркутского тракта

С 24 часов 17 мая до 24 часов 19 мая движение автомобилей будет ограничено по Иркутскому тракту на участке от ул. Беринга до ул. Суворова. В направлении от ул. Беринга для движения транспорта будут закрыты три полосы, сообщает пресс-служба мэрии.



На указанном участке бригады СП «Тепловые сети» проведут ремонтные работы по замене строительной части и трубопровода участка тепломагистрали № 8.



На время проведения работ на участке Иркутского тракта от ул. Беринга до ул. Суворова будут установлены соответствующие дорожные знаки.



Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.







О том, где еще в Томске ограничат движение, читайте здесь.