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18 мая,
2019
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В Томске в выходные ограничат движение по участку Иркутского тракта

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

С 24 часов 17 мая до 24 часов 19 мая движение автомобилей будет ограничено по Иркутскому тракту на участке от ул. Беринга до ул. Суворова. В направлении от ул. Беринга для движения транспорта будут закрыты три полосы, сообщает пресс-служба мэрии. 

На указанном участке бригады СП «Тепловые сети» проведут ремонтные работы по замене строительной части и трубопровода участка тепломагистрали № 8. 

На время проведения работ на участке Иркутского тракта от ул. Беринга до ул. Суворова будут установлены соответствующие дорожные знаки. 

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.


О том, где еще в Томске ограничат движение, читайте здесь.

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