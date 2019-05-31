В Томске в школьный лагерь отказались принимать ребенка — ментального инвалида

К детскому омбудсмену Людмиле Эфтимович обратилась мама ребенка с ментальным нарушением. Мальчика, посещающего одну из коррекционных школ Томска, отказались принять в лагерь дневного пребывания на базе учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство школы мотивировало отказ отсутствием сопровождающего для ребенка, хотя за три недели до этого законного представителя несовершеннолетнего заверили, что проблем с посещением пришкольной площадки не возникнет. Хотя во время учебы сопровождающий ее сыну предоставлялся.





Только после беседы с представителями городского департамента образования необходимый специалист для ребенка был найден в течение одного рабочего дня.





В настоящее время ребенок посещает пришкольный лагерь, его право на летний отдых и досуг восстановлено.