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31 мая,
2019
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В Томске в школьный лагерь отказались принимать ребенка — ментального инвалида

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

К детскому омбудсмену Людмиле Эфтимович обратилась мама ребенка с ментальным нарушением. Мальчика, посещающего одну из коррекционных школ Томска, отказались принять в лагерь дневного пребывания на базе учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Томске в школьный лагерь отказались принимать ребенка — ментального инвалида

Руководство школы мотивировало отказ отсутствием сопровождающего для ребенка, хотя за три недели до этого законного представителя несовершеннолетнего заверили, что проблем с посещением пришкольной площадки не возникнет. Хотя во время учебы сопровождающий ее сыну предоставлялся.


Только после беседы с представителями городского департамента образования необходимый специалист для ребенка был найден в течение одного рабочего дня.


В настоящее время ребенок посещает пришкольный лагерь, его право на летний отдых и досуг восстановлено.

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