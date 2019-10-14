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В Томске в конце недели ожидается снег
2 часа назад
По прогнозам сотрудников Гидрометцентра, на этой неделе в Томске ожидаются понижение температуры, осадки и снег.
«С 15 октября мы ожидаем понижение температуры, — рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — Сегодня +18, завтра ожидаем уже +15. Завтра начнутся осадки, ближе к вечеру. 16 октября еще будет положительный фон температуры и дождь будет. 17 октября пройдет холодный фронт, и 18 октября, возможно, мы утром встанем, а земля покрыта снегом».
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