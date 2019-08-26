В Томске в августе ликвидировали почти 30 раскопок у школ и детских садов

До 30 августа компании «Горсети» предстоит устранить одну раскопку вблизи образовательных учреждений, подрядчику департамента дорожной деятельности и благоустройства – две, «Томск РТС» - еще четыре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.





До конца месяца владельцы коммунальных раскопок должны их закрыть и восстановить нарушенное благоустройство по пр. Ленина у Гуманитарного лицея и школы № 32, по ул. Бирюкова у школы № 58, по пр. Фрунзе у школы № 34, у детских садов №№ 39 и 73 по улицам Алтайская и Водяная. Также до конца недели в порядок должна быть приведена территория у библиотеки «Сибирская» по ул. Колхозная, 9.