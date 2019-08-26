В Томске в августе ликвидировали почти 30 раскопок у школ и детских садов

До 30 августа компании «Горсети» предстоит устранить одну раскопку вблизи образовательных учреждений, подрядчику департамента дорожной деятельности и благоустройства – две, «Томск РТС» - еще четыре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
До конца месяца владельцы коммунальных раскопок должны их закрыть и восстановить нарушенное благоустройство по пр. Ленина у Гуманитарного лицея и школы № 32, по ул. Бирюкова у школы № 58, по пр. Фрунзе у школы № 34, у детских садов №№ 39 и 73 по улицам Алтайская и Водяная. Также до конца недели в порядок должна быть приведена территория у библиотеки «Сибирская» по ул. Колхозная, 9.
Отмечается, что сотрудники профильного департамента дорожной деятельности и благоустройства и подведомственной ему «Санитарной милиции» ежедневно контролируют ход и своевременное закрытие коммунальных раскопок. Кроме того, они проверяют соблюдение сроков и соответствие работ выданным ранее ордерам. За последнее время ресурсоснабжающие компании устранили уже порядка 30 раскопок у школ и детских садов. Соответствующее поручение томский градоначальник дал в конце июля в ходе аппаратного совещания.
Отметим, вопросы ведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц 3-5 тысяч, для должностных 30-50 тысяч, для юридических 100-200 тысяч).