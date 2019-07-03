В Томске устанавливают новые контейнеры для сбора мусора

Региональный оператор продолжает устанавливать емкости для сбора мусора на контейнерных площадках Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Так в течение дня «Спецавтохозяйство» и компания«АБФ-Логистик» установили 323 емкости для сбора ТБО.





Региональный оператор и его подрядчики сегодня ставят контейнеры и бункеры на тех площадках, где раньше находились емкости компании «СорНет». Рабочие бригады не только устанавливают емкости, но и наводят порядок на прилегающих к ним территориях – устраняют стихийные скопления отходов, подметают площадки от мелкого мусора. Каждая емкость учтена и имеет свой инвентарный номер.





Как пояснил в ходе селекторного совещания представитель регионального оператора, контейнеры установлены на всех площадках в Советском и Кировском районах, в течении дня продолжается в Октябрьском и Ленинском районах Томска.





Добавим, что с территории Томска за прошедшие сутки вывезено 537 тонн мусора