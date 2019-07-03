В Томске устанавливают новые контейнеры для сбора мусора

Региональный оператор продолжает устанавливать емкости для сбора мусора на контейнерных площадках Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Так в течение дня «Спецавтохозяйство» и компания«АБФ-Логистик» установили 323 емкости для сбора ТБО.
Региональный оператор и его подрядчики сегодня ставят контейнеры и бункеры на тех площадках, где раньше находились емкости компании «СорНет». Рабочие бригады не только устанавливают емкости, но и наводят порядок на прилегающих к ним территориях – устраняют стихийные скопления отходов, подметают площадки от мелкого мусора. Каждая емкость учтена и имеет свой инвентарный номер.
Как пояснил в ходе селекторного совещания представитель регионального оператора, контейнеры установлены на всех площадках в Советском и Кировском районах, в течении дня продолжается в Октябрьском и Ленинском районах Томска.
Добавим, что с территории Томска за прошедшие сутки вывезено 537 тонн мусора
Напомним, с июля в Томске началась реализация мусорной реформы. «Спецавтохозяйство» приступил к работе регионального оператора со 2 июля. Ранее компания «Сорнет», оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры, а затем забрала 1200 баков.
В Томске организована горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что проблемы с вывозом мусора есть на 10% контейнерных площадок. При этом заммэра отметил, что в Томске не хватает мусорных баков, а аукцион на их запуску не состоялся.
Черноус пообещал, что работа регионального оператора будет налажена в течение двух недель. Мэр Томска Иван Кляйн воспринял эту информацию скептически и призвал не давать опрометчивых обещаний.
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