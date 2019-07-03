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03 июля,
2019
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Новости

В Томске устанавливают новые контейнеры для сбора мусора

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Региональный оператор продолжает устанавливать емкости для сбора мусора на контейнерных площадках Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Так в течение дня «Спецавтохозяйство» и компания«АБФ-Логистик» установили 323 емкости для сбора ТБО.


Региональный оператор и его подрядчики сегодня ставят контейнеры и бункеры на тех площадках, где раньше находились емкости компании «СорНет». Рабочие бригады не только устанавливают емкости, но и наводят порядок на прилегающих к ним территориях – устраняют стихийные скопления отходов, подметают площадки от мелкого мусора. Каждая емкость учтена и имеет свой инвентарный номер.


Как пояснил в ходе селекторного совещания представитель регионального оператора, контейнеры установлены на всех площадках в Советском и Кировском районах, в течении дня продолжается в Октябрьском и Ленинском районах Томска.


Добавим, что с территории Томска за прошедшие сутки вывезено 537 тонн мусора

Напомним, с июля в Томске началась реализация мусорной реформы. «Спецавтохозяйство» приступил к работе регионального оператора со 2 июля. Ранее компания «Сорнет», оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры, а затем забрала 1200 баков.


В Томске организована горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что проблемы с вывозом мусора есть на 10% контейнерных площадок. При этом заммэра отметил, что в Томске не хватает мусорных баков, а аукцион на их запуску не состоялся. 


Черноус пообещал, что работа регионального оператора будет налажена в течение двух недель. Мэр Томска Иван Кляйн воспринял эту информацию скептически и призвал не давать опрометчивых обещаний.


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В Томске устанавливают новые контейнеры для сбора мусора
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