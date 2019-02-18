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18 февраля,
2019
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В Томске усилят уборку тротуаров от наледи

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Томские коммунальные службы воспользуются оттепелью, чтобы увеличить объемы работы на пешеходных зонах по скалыванию льда и уборке слежавшегося снега, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске усилят уборку тротуаров от наледи

«Сейчас, в период потепления, самое подходящее время, чтобы убирать слежавшийся снег и лед. Уборка тротуаров и дворовых проездов – это вопрос безопасности и комфорта жителей», — отметил мэр города Иван Кляйн на селекторном совещании.


В свою очередь директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба назвал график работы по «вскрытию» тротуаров ото льда на ближайшую неделю. В выходные такая работа была начата на проспекте Фрунзе и улице Елизаровых. В ближайшие дни техника и рабочие также выйдут на участки проспекта Мира и улицы Красноармейской.


Глава департамента дорожной деятельности Сергей Аушев доложил о работе по вывозу снега с томских магистралей. За пятницу и выходные на полигоны вывезено 11 тыс тонн снега. Снег вывозили с участков улиц Балтийская, Таврическая, Яковлева, Советская, Высоцкого, Иркутский тракт, Потанина, Учебная, Петропавловская, пр. Мира, Кирова и в районе вокзала Томск I.


Сегодня механизированные звенья выведены на Иркутский тракт, Потанина, пр. Ленина и Мира. Шнекоротор очищает от снега обочины по улице Клюева.

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