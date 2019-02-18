В Томске усилят уборку тротуаров от наледи

Томские коммунальные службы воспользуются оттепелью, чтобы увеличить объемы работы на пешеходных зонах по скалыванию льда и уборке слежавшегося снега, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас, в период потепления, самое подходящее время, чтобы убирать слежавшийся снег и лед. Уборка тротуаров и дворовых проездов – это вопрос безопасности и комфорта жителей», — отметил мэр города Иван Кляйн на селекторном совещании.





В свою очередь директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба назвал график работы по «вскрытию» тротуаров ото льда на ближайшую неделю. В выходные такая работа была начата на проспекте Фрунзе и улице Елизаровых. В ближайшие дни техника и рабочие также выйдут на участки проспекта Мира и улицы Красноармейской.





Глава департамента дорожной деятельности Сергей Аушев доложил о работе по вывозу снега с томских магистралей. За пятницу и выходные на полигоны вывезено 11 тыс тонн снега. Снег вывозили с участков улиц Балтийская, Таврическая, Яковлева, Советская, Высоцкого, Иркутский тракт, Потанина, Учебная, Петропавловская, пр. Мира, Кирова и в районе вокзала Томск I.







Сегодня механизированные звенья выведены на Иркутский тракт, Потанина, пр. Ленина и Мира. Шнекоротор очищает от снега обочины по улице Клюева.