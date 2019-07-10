В Томске умерла активистка Ирина Байгулова

Сегодня ушла из жизни томский журналист и друг ТВ2 Ирина Байгулова. Мы познакомились в конце 90-х. Ирина тогда боролась с незаконным выселением людей из общежитий.

Движение «Томские общаги» сумело добиться справедливости. Справедливость - это было важное для нее слово. И потому, когда пять лет назад убивали ТВ2, Ирина была в числе тех горожан, которые организовывали акции в защиту опальной телекомпании.





«У нас СМИ не критикуют губернатора и мэра, они стали задыхаться, — говорила она тогда. — Закрытость власти невероятная, все каналы коммуникации разрушены. Все общественные и экспертные советы — ангажированные. Политические обозреватели вообще исчезли, нет такой профессии в городе. Качественной аналитики тоже нет. А ведь город привык, что власть с ним считается».