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10 июля,
2019
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Новости

В Томске умерла активистка Ирина Байгулова

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

Сегодня ушла из жизни томский журналист и друг ТВ2 Ирина Байгулова. Мы познакомились в конце 90-х. Ирина тогда боролась с незаконным выселением людей из общежитий.

Ирина Байгулова
Ирина Байгулова
Фото: взято из личного аккаунта Ирины Байгуловой

Движение «Томские общаги» сумело добиться справедливости. Справедливость - это было важное для нее слово. И потому, когда пять лет назад убивали ТВ2, Ирина была в числе тех горожан, которые организовывали акции в защиту опальной телекомпании.


«У нас СМИ не критикуют губернатора и мэра, они стали задыхаться, — говорила она тогда. — Закрытость власти невероятная, все каналы коммуникации разрушены. Все общественные и экспертные советы — ангажированные. Политические обозреватели вообще исчезли, нет такой профессии в городе. Качественной аналитики тоже нет. А ведь город привык, что власть с ним считается».

В Томске умерла активистка Ирина Байгулова
Фото: взято из личного аккаунта Ирины Байгуловой

Она была живым, неравнодушным и очень томским человеком. ТВ2 приносит соболезнование родным и близким Ирины Байгуловой. О месте и времени прощания мы сообщим позже.

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