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02 ноября,
2019
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В Томске ученые разработали систему поиска свободных мест на парковках

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Разработчики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали доступную систему поиска свободных мест для неорганизованных автомобильных парковок. Об этом сообщает пресс-служба вуза.


Система состоит из IP-камеры, нейросети, Telegram-канала и оригинального программного обеспечения.

В Томске ученые разработали систему поиска свободных мест на парковках

«В системе используется свёрточная нейросеть, которая рассматривает не каждый пиксель, а группу и сначала определяет, похож ли образ, а потом детально его рассматривает», - говорится в сообщении.


Далее по беспроводной или проводной связи данные передаются на сервер, и в режиме реального времени система определяет наличие свободных парковочных мест, оповещая об этом в Telegram-канале.


Также у системы есть возможность проанализировать собранные данные: когда парковка во дворе наиболее загружена, как часто случаются нарушения.


Отмечается, что в отличие от разрабатываемой системы большинство существующих решений рассчитаны на организованные парковки с четко очерченной сеткой, где чаще всего используются датчики давления или автоматически считаются на шлагбауме въезжающие автомобили.


Свою разработку разработчики в дальнейшем планируют привязать к ГИС-системам, чтобы пользователи смогли заранее найти парковочное место на неорганизованных парковках.

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