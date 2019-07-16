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16 июля,
2019
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В Томске столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске произошла авария с участием трех автомобилей, передает пресс-служба УМВД России по Томской области.


16 июля 2019 года около 11:50 на улице Высоцкого, 18 столкнулись три транспортных средства: Ravon Nexia, Hyundai и Lada Granta. Водитель и пассажир автомобиля Ravon Nexia были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.


Очевидцев и свидетелей ДТП просят обратиться обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8 (3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району: 8(3822) 795-200. 

В Томске столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
Фото: УМВД России по Томской области
В Томске столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
Фото: УМВД России по Томской области
В Томске столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие
Фото: УМВД России по Томской области
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