В Томске столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие

В Томске произошла авария с участием трех автомобилей, передает пресс-служба УМВД России по Томской области.





16 июля 2019 года около 11:50 на улице Высоцкого, 18 столкнулись три транспортных средства: Ravon Nexia, Hyundai и Lada Granta. Водитель и пассажир автомобиля Ravon Nexia были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





Очевидцев и свидетелей ДТП просят обратиться обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8 (3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району: 8(3822) 795-200.