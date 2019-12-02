В Томске сточные воды затопили дома в переулке Карском
В редакцию ТВ2 обратилась жительница частного дома в переулке Карском, 48. Сегодня подвал ее частного дома затопило сточными водами из городской канализации.
У нас затопило подвал с картошкой и заготовками на зиму. Домой зайти невозможно, везде стоит запах каловых масс, — рассказала ТВ2 Инна Лебедева. — Мне пришлось отправить несовершеннолетних детей к бабушке. Спустя три часа после аварии приехала служба «Томскводоканала», и нам не смогли откачать воду, им не хватило шланга. Домой я сегодня не смогу вернуться, буду ночевать у родственников.
По словам Инны Лебедевой, соседи в переулке Карский, 50 тоже пострадали от аварии канализации. Женщина отметила, что за этот год подвал ее дома топит уже второй раз.
В аварийно-диспетчерской службе ТВ2 рассказали, что авария произошла из-за засора на канализационном коллекторе. За подробными комментариями попросили обратиться в рабочее время.
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