В Томске сточные воды затопили дома в переулке Карском

У нас затопило подвал с картошкой и заготовками на зиму. Домой зайти невозможно, везде стоит запах каловых масс, — рассказала ТВ2 Инна Лебедева. — Мне пришлось отправить несовершеннолетних детей к бабушке. Спустя три часа после аварии приехала служба «Томскводоканала», и нам не смогли откачать воду, им не хватило шланга. Домой я сегодня не смогу вернуться, буду ночевать у родственников.