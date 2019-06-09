В Томске стартовал конкурс для IT-специалистов «Цифровой прорыв»

Первый региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начался в Томске 8 июня, об этом сообщили в пресс-службе конкурса.





Более 700 жителей Томска и Томской области подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Вместе с Томском региональный этап стартовал еще во Владивостоке, Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.





«Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано больше 66 тысяч заявок из всех регионов России», — сообщается в пресс-релизе.





Несколько сотен специалистов будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».





«В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут создавать технологические решения. Темы заданий соответствуют направлениям развития внутренней политики России», — говорится в релизе.





«Мы рады приветствовать «Цифровой прорыв» в Томске. В нашем городе проживают сотни выдающихся профессионалов, которые в рамках конкурса смогут раскрыть все свои возможности и показать стране, что специалисты из регионов имеют большой кадровый потенциал. Надеемся, что «Цифровой прорыв» поможет томичам сделать свой вклад в развитие национальных проектов и цифровой экономики в целом», — сообщил заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.





По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Финал конкурса состоится 27-29 сентября.