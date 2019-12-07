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07 декабря,
2019
Новости

В Томске сотрудника Ространснадзора задержали за взятки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске инспектора Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора арестовали по подозрению в получении взяток от водителей большегрузных автомобилей. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. 

Подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные функции по осуществлению федерального государственного  транспортного надзора за деятельностью по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, являясь членом территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области и Томске, в период 2017-2019 годов, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений получил через посредников взятки в виде денег на общую сумму свыше 250 тысяч рублей от водителей большегрузной техники за проставление положительной оценки уровня знаний, необходимых для организации безопасной перевозки опасных грузов, без фактической их проверки при сдаче экзамена, — сообщили в ведомстве. 

На основании материалов регионального управления ФСБ Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия в интересах взяткодателя в крупном размере».


Суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

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