В Томске сотрудника Ространснадзора задержали за взятки

Подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за деятельностью по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, являясь членом территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области и Томске, в период 2017-2019 годов, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений получил через посредников взятки в виде денег на общую сумму свыше 250 тысяч рублей от водителей большегрузной техники за проставление положительной оценки уровня знаний, необходимых для организации безопасной перевозки опасных грузов, без фактической их проверки при сдаче экзамена, — сообщили в ведомстве.