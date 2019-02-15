В Томске собака до смерти загрызла месячного ребенка

В Томске следователи возбудили уголовное дело по факту причинения младенцу смерти по неосторожности. Мать оставила ребенка в комнате с двумя собаками, и одна загрызла его.





Как сообщается на сайте областного СК РФ, днем 13 февраля женщина, проживающая в частном жилом секторе, вышла из дома во двор и оставила свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенок был доставлен в больницу и на следующий день скончался от полученных ран.





Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена мать погибшего ребенка и другие свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.