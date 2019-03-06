В Томске сгорел автосервис и цех по производству мебели

В Октябрьском районе Томска сгорел автосервис и цех по производству мебели, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

О пожаре в здании на ул. Ивановского, 10/1, где находился автосервис и мебельный цех, пожарные узнали в 6:55 часов 5 марта. На момент прибытия первого подразделения горело внутри гаражного бокса. Из здания автосервиса самостоятельно эвакуировались два человека. ​