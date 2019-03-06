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06 марта,
2019
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В Томске сгорел автосервис и цех по производству мебели

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Октябрьском районе Томска сгорел автосервис и цех по производству мебели, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Видео: Регион-70

О пожаре в здании на ул. Ивановского, 10/1, где находился автосервис и мебельный цех, пожарные узнали в 6:55 часов 5 марта. На момент прибытия первого подразделения горело внутри гаражного бокса. Из здания автосервиса самостоятельно эвакуировались два человека. ​

В результате выгорел автосервис, сгорели грузовой и легковой автомобили, произошло частичное обрушение железобетонных перекрытий на площади 100 кв. м; в помещении по производству корпусной мебели сгорели отделочные материалы. Пожарные эвакуировали 3 газовых баллона, 1 газовый баллон взорвался. Общая площадь пожара составила 200 кв. м, — говорится в сообщении МЧС.

Огонь удалось потушить в течение трех часов. В ликвидации пожара участвовали 32 человека и восемь единиц техники. 

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