В Томске сгорел автосервис и цех по производству мебели
В Октябрьском районе Томска сгорел автосервис и цех по производству мебели, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
О пожаре в здании на ул. Ивановского, 10/1, где находился автосервис и мебельный цех, пожарные узнали в 6:55 часов 5 марта. На момент прибытия первого подразделения горело внутри гаражного бокса. Из здания автосервиса самостоятельно эвакуировались два человека.
В результате выгорел автосервис, сгорели грузовой и легковой автомобили, произошло частичное обрушение железобетонных перекрытий на площади 100 кв. м; в помещении по производству корпусной мебели сгорели отделочные материалы. Пожарные эвакуировали 3 газовых баллона, 1 газовый баллон взорвался. Общая площадь пожара составила 200 кв. м, — говорится в сообщении МЧС.
Огонь удалось потушить в течение трех часов. В ликвидации пожара участвовали 32 человека и восемь единиц техники.
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