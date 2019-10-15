В Томске с новой программой выступит латвийская группа BrainStorm

В рамках нового тура «Музыкальные истории» группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет. Новое шоу «Музыкальные истории» - это концептуальная программа, которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации. Барабанщик BrainStorm Каспарс Рога создал для концерта уникальный продакшн, где звуковой ряд поддержит световая драматургия.

Группа BrainStorm приедет в Томск 16 октября в рамках российского тура «Музыкальные истории 2019». Об этом сообщают организаторы.

«За эти годы мы точно поняли — это наше место, наше дело. Мы идем вместе к нашим истокам: к музыке, дружбе и радости. К тому, что необъятно и живет в каждом из нас, помогая создавать новое», — так говорит о своем новом туре лидер группы Ренарс Кауперс.





В сет-лист концерта войдут песни, впитавшие историю группы. Так, «Lidmašīnas» - главный хит юных BrainStorm, «My star» вышла в финал «Евровидения», а «Maybe» изменила весь интернациональный ход группы. «Ветер», «Выходные», «Colder», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Контакты» — группа выберет самые знаковые для себя композиции, как любимые, так и премьерные для публики.





Феномен BrainStorm в слиянии трех языковых культур: латышской, русской и английской. Группа из маленькой страны Восточной Европы становится мировым явлением, стирая трудности перевода между строк. Их работа с легендарным Антоном Корбайном, автором культовых фото Depeche Mode, U2, RHCP и Metallica, обеспечивает BrainStorm международный индекс узнаваемости.





«От них исходит янтарное тепло. Прибалтийские интеллигенты, уверенно и нежно взрывающие стадионы. BrainStorm называют «ансамбль из песочницы», ведь этим парням удалось невероятное - вынести настоящую мальчишескую дружбу из провинциального двора на мировую арену», — говорится в анонсе концерта.





BrainStorm выпустили 22 альбома на разных языках, но музыкальный пик группы - это всегда живые концерты.