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29 мая,
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В Томске руководитель отделения Свидетелей Иеговы предстанет перед судом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Руководитель местной организации Свидетелей Иеговы предстанет перед судом по обвинению в «организации деятельности экстремистской организации», сообщает пресс-служба регионального СКР.

В Томске руководитель отделения Свидетелей Иеговы предстанет перед судом
Фото: Сегрей Климов

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру. По их словам, во времена репрессий Свидетели Иеговы начинают страдать одними из первых. 


«Например, в СССР Свидетелей Иеговы ссылали в Сибирь, в том числе в Иркутскую и Томскую область. В Асине много пожилых Свидетелей Иеговы, которые застали те времена. Председателя головного офиса вместе с родителями сослали в Иркутскую область. В 1996 году Ельцин признал, что права репрессированных были нарушены. Сейчас же происходит что-то обратное. Те корочки, которые выдавались в 90-е, можно выкинуть и опять садиться на скамью подсудимых», — говорил Дмитрий в интервью АН ТВ2.


В 2017 году томские «Свидетели Иеговы» были оштрафованы на 100 тысяч рублей за проведение богослужения. В июне 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации религиозного объединения «Свидетели Иеговы» в Томске.

По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем межрегиональной организации Свидетелей Иеговы, заведомо зная  о вступлении в законную силу решения Верховного Суда РФ о признании данной организации экстремистской и о её ликвидации, с апреля 2017 года по июнь 2018 года предпринимал активные действия, направленные на продолжение деятельности организации, созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения на них, собирал деньги под видом пожертвований, осуществлял проповедническую деятельность.


«При этом, осознавая противоправность своих действий, он предпринимал меры конспирации для сокрытия деятельности организации. В ходе следствия обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении СКР.


В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд г.Томска для рассмотрения по существу.


По информации ТВ2, обвиняемый томич — Сергей Климов. В августе прошлого года организация «Мемориал» признала его политзаключенным. Сразу после задержания жена Сергея Климова, написала открытое письмо советнику президента. Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования Свидетелей Иеговы. Нарушений проверка не обнаружила.

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