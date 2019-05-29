В Томске руководитель отделения Свидетелей Иеговы предстанет перед судом

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру. По их словам, во времена репрессий Свидетели Иеговы начинают страдать одними из первых.





«Например, в СССР Свидетелей Иеговы ссылали в Сибирь, в том числе в Иркутскую и Томскую область. В Асине много пожилых Свидетелей Иеговы, которые застали те времена. Председателя головного офиса вместе с родителями сослали в Иркутскую область. В 1996 году Ельцин признал, что права репрессированных были нарушены. Сейчас же происходит что-то обратное. Те корочки, которые выдавались в 90-е, можно выкинуть и опять садиться на скамью подсудимых», — говорил Дмитрий в интервью АН ТВ2.





В 2017 году томские «Свидетели Иеговы» были оштрафованы на 100 тысяч рублей за проведение богослужения. В июне 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации религиозного объединения «Свидетели Иеговы» в Томске.