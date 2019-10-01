В Томске руководитель фирмы подозревается в махинации с установкой пожарной системы

Директор одной из томских фирм подозревается в совершении мошенничества с установкой системы пожарной безопасности.





«По предварительным данным, подозреваемый, являясь генеральным директором одной из организаций, заключил договор на оказание услуг закупки оборудования, а также договор подряда на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения с одной из охранных организаций, после чего на расчетный счет организации подозреваемого поступили денежные средства в сумме миллион рублей. Вместе с тем обязательства по договору выполнены не были», — сообщает УМВД по Томской области.





Деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Теперь директору томской компании грозит до десяти лет тюрьмы.