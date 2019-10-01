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01 октября,
2019
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В Томске руководитель фирмы подозревается в махинации с установкой пожарной системы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Директор одной из томских фирм подозревается в совершении мошенничества с установкой системы пожарной безопасности.


«По предварительным данным, подозреваемый, являясь генеральным директором одной из организаций, заключил договор на оказание услуг закупки оборудования, а также договор подряда на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения с одной из охранных организаций, после чего на расчетный счет организации подозреваемого поступили денежные средства в сумме миллион рублей. Вместе с тем обязательства по договору выполнены не были», — сообщает УМВД по Томской области.


Деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество». Теперь директору томской компании грозит до десяти лет тюрьмы.

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