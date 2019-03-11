В Томске резко подорожали овощи: почему и когда начнут снижаться цены

Овощи больше всего подорожали в феврале в Томской области. Так, капуста стала дороже на 45,6%, огурцы — на 26,2%, помидоры — 22,7%, лук — 17,1%. Почему это происходит и когда ждать снижения роста цен.

По мнению президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова, подорожание помидоров и огурцов связано с повышением НДС и отменой господдержки на этот год.





«Кроме того, солнечных дней в январе и феврале этого года было значительно меньше, чем в январе и феврале прошлого года. Потому и объемы производства помидоров и огурцов не столь высоки, какими могли быть. Дело в том, что в России еще сохраняется около 1800 гектаров теплиц, которые работают с использованием естественного освещения и потому очень чувствительны к количеству солнечных дней», — пишет «Российская газета».





Минэкономразвития ожидает пиковой инфляции в 5,5–5,7% весной. Затем по прогнозам ведомства, она начнет снижаться. По данным Томскстата, уровень инфляции с начала года составил 1,7%. По итогам февраля инфляция составила 0,5%.