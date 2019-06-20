В Томске ремонтируют трамвайные пути. Фото

В Томске продолжается ремонт трамвайных путей, который продлится до 30 июля. На участке от проспекта Фрунзе до проспекта Кирова рабочие обновят основание и переложат рельсы. В ходе работ специалисты заполнят межрельсовое пространство щебнем, заменят 3538 шпал и отремонтируют 2106 метров одиночного пути.

На время ремонта трамваи маршрутов № 1, 2 и 2а приостановили работу.





Транспортное обслуживание ул. Б. Подгорной и ул. Р. Люксембург будет обеспечиваться за счет продления маршрута трамвая № 3 от пл. Батенькова до Черемошников по схеме: «Восточная — ул. Лебедева — ул. Советская — пл. Батенькова — ул. Р.Люксембург — ул. Б.Подгорная – Черемошники» с интервалом 5-6 минут в часы пик в рабочие дни и 7-8 в выходные.





Вместо кольцевого маршрута № 2/2А будет запущен маршрут № 5 по схеме: «пл. Южная — ул. Елизаровых — пр. Кирова — пр. Комсомольский — ул. Лебедева — ул. Советская — пл. Батенькова»: с интервалом 13-14 мин. в часы пик в рабочие и выходные дни.

Маршрут № 4 сохранит действующую схему: «Восточная — ул. Лебедева — пр. Комсомольский — пр. Кирова — ул. Елизаровых — пл. Южная», но интервал движения уменьшиться с 11 до 7 минут в рабочие и с 14 до 8 минут в выходные.