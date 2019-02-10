В Томске разыскивают хозяина собаки, найденной с простреленной головой

Волонтеры томской зоозащитной команды «Виктория» просят помочь в поиске хозяина собаки, найденной в районе дома на улице Нефтяная, 13. У животного были повреждены мягкие ткани головы, пес не мог есть и терял кровь. Впервые сообщения об этом стали появляться в региональных пабликах во «ВКонтакте» — в Регионе-70 и зоозащите «Содружество» — с 3 февраля.





Волонтеры «Виктории» практически сразу забрали животное и доставили в клинику «Айболит», где в процессе обследования было обнаружено пулевое ранение в области головы. После извлечения резиновой пули (выстрел осуществляли из травматического оружия) животное осталось в стационаре. Пес, получивший имя Чарли, продолжает нуждаться в лечении, хотя и идет на поправку.





«Средства на лечение нужны, мы принимаем их на банковскую карту. В группе нашего сообщества есть реквизиты и отчеты. У нас на попечении еще несколько тяжелых животных, сейчас трое с учетом Чарли наблюдаются в клинике», — сообщила ТВ2 волонтер команды «Виктория» Наталья Костоусова.