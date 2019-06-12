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12 июня,
2019
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В Томске раскрасили памятник Кирову

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Среди студентов ТПУ существует неформальная традиция красить сапоги памятника при выпуске из вуза. Наиболее частый цвет - черный и близкие к нему, однако известны вариации вплоть до розового. По словам старожилов, первыми покрасили сапоги выпускники военного училища связи.

«Неформальная традиция может рассматриваться как случай вандализма. На территории России ежегодно фиксируются случаи вандализма, касающиеся архитектурных, культурных, политических и исторических памятников. За порчу памятника неизвестные могут получить наказание по статье 214 УК РФ (вандализм)»,— говорится на сайте правовой информации. 


Наказание за вандализм предусматривается с 14 лет. Ответственность может выражаться в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей; штрафа в размере зарплаты (прочего дохода) нарушителя за период до трех месяцев; ареста на срок до 30 месяцев; обязательных работ на срок от 120 до 180 часов; исправительных работ на срок от шести  месяцев до года. 

В Томске раскрасили памятник Кирову
В Томске раскрасили памятник Кирову
В Томске раскрасили памятник Кирову
В Томске раскрасили памятник Кирову
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