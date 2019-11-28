В Томске пройдет пикет за решение экологических проблем

29 ноября в нескольких городах России, в том числе в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, пройдут акции против изменения климата. Аналогичный пикет за решение экологических проблем города и региона планируется провести и в Томске.

«Пикет организуется томским отделением международного молодежного экологического движения Fridays For Future, вдохновленного 16-летней школьницей из Швеции Гретой Тунберг. Она в сентябре выступала в ООН и обвинила глав правительств в том, что они игнорируют проблему изменения климата, — комментирует ТВ2 организатор Александр Цой. — Нам же в рамках пикета хочется акцентировать внимание на проблемах Томска и региона. Самая актуальная — это ситуация с раздельным сбором мусора в городе».





Александр Цой отмечает, что поддерживает компанию «Чистый мир», которой сейчас приходится бороться за право вернуться на рынок раздельного сбора мусора.





«Также одна из проблем — уничтожение сибирских лесов. Этим летом леса горели, но меры для решения практически не предпринимались. Леса не тушили, был смог, который негативно влиял на здоровье людей, умирала биосфера, гибли животные. Также вырубка лесов в больших масштабах. В то время как высаживается совсем мизерный процент», — продолжает Александр.





Он подчеркивает, что часть этих проблем в силах решить городские и областные власти. Например, тщательно следить за процессом лесовосстановления, высаживать больше молодых деревьев.





«Власти региона могут ужесточить требования по фильтрации отходов, следить за сбросами в атмосферу, воду. Обязать перевозчиков перейти на газовое топливо, а не продолжать ездить на бензине, который загрязняет атмосферу», — говорит Александр.





Пикет пройдет 29 ноября в 16:00-17:00 на пересечении Фрунзе и Красноармейской.