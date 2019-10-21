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В Томске пройдет PechaKucha 06

Аня Анискина
Аня Анискина
45 минут назад

 25 октября в 19:00 в ЦУМе пройдет осенняя PechaKucha Night Tomsk TSUM vol. 06

В Томске пройдет PechaKucha 06

PechaKucha — это место, куда приходят поделиться идеями, рассказать о своих проектах, бизнесах и наблюдениях профессионалы, начинающие бизнесмены, дети и пенсионеры. Двери открыты для всех, кому есть что сказать, кто готов делиться своим опытом и креативом. Формат выступления — 20х20: двадцать слайдов по двадцать секунд, то есть каждому спикеру дается всего 6 минут 40 секунд на выступление. 


В этот раз Сибирский центр дизайна ТГУ приглашает слушателей, чтобы поговорить о том, какие привычки воспитала в нас fashion-индустрия. Топовые томские эксперты в области моды и экологии поделятся своими мыслями и наблюдениями о том, почему модно сдавать вещи на переработку и что делать, когда вокруг так много красивых вещей.


Максим Костенко, один из участников, заведующий лабораторией «Fashion Lab» в Сибирском центре дизайна ТГУ выступит со своей презентацией на тему экологичной моды. «Производство одежды - самая загрязняющая на сегодня индустрия. И эко-мода на сегодня — это макро-тренд. По всему миру сейчас происходит перестройка на осознанное потребление, именно поэтому очень важно говорить об этом», — говорит Костенко.


Если вам интересно, что же такое это осознанное потребление, то зарегистрироваться можно здесь.

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