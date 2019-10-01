В Томске пройдет открытая лекция в рамках конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice

Lexus Design Award Russia Top Choice — это не только конкурс в области дизайна, но и образовательная программа, которая пройдет в семи крупнейших городах России, в том числе в Томске. Эксперты в области дизайна, члены жюри и экспертного совета российского этапа Lexus Design Award 2020 выступят с лекциями и проведут мастер-классы.

5 октября 2019 года в 16.00 в Томске состоится открытая лекция на тему «Дизайн со смыслом» члена жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, известного промышленного дизайнера Вадима Кибардина. Мероприятие пройдет совместно с Сибирским центром дизайна (СЦД). Победитель российского этапа конкурса в этом году получит возможность создать действующий прототип своего проекта на базе Сибирского центра дизайна. Напомним, ранее производство прототипа получали только 6 финалистов мирового конкурсного отбора.





В рамках лекции Вадим Кибардин расскажет о роли дизайна в эволюции человека. Как при помощи инструментов дизайна создаются передовые рынки и бизнес-стратегии, возникают полезные продукты и уникальные социальные явления. Какие требования предъявляет мир к дизайнеру сегодня и почему в современном мире верным признаком качественного дизайна является эффект «узнавания». Также будут проанализированы потенциальные источники идей и способы оценки этого потенциала, связанные с этим риски, ошибки и их возможные последствия.





Вход бесплатный, по предварительной регистрации: https://lexusdesignawardrussia.ru/event_registration





Место проведения: Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Карла Маркса, 14. Начало в 16.00 часов 5 октября.





Для справки:





Вадим Кибардин — российский промышленный дизайнер и основатель бренда Kibardin Design, продукция которого представлена в 27 странах мира. Обладатель престижных наград, включая Good Design в США, Red Dot Award в Германии и других. Редакция авторитетного профильного журнала Wallpaper включила его в список «сорока дизайнеров, которые изменят мир».





Сибирский центр дизайна — инновационная научно-исследовательская экспериментальная платформа в области промышленного дизайна и прототипирования. Основан в 2017 г. на базе Томского государственного университета. Автором создания Центра и его директором является Виктор Клименко, входящий в Экспертный совет Lexus Design Award Russia Top Choice 2020. Центром разработаны учебные программы и регулярно проводятся образовательные курсы по ряду направлений дизайна, творчества и передовых современных технологий. В СЦД проектируются и воплощаются в жизнь уникальные продукты в области промышленного дизайна.





Напоминаем, что прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 продолжается до 31 октября 2019 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru. Конкурс проходит под девизом «Дизайн для лучшего будущего»: заявки принимаются от архитекторов и дизайнеров, а также от представителей мира искусства, высоких технологий и других областей, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.





Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получает возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане.





Четыре финалиста конкурса смогут создать полноразмерные прототипы своих проектов под руководством всемирно известных дизайнеров, выступающих в качестве кураторов.





Информационный партнер конкурса — Агентство новостей ТВ2.