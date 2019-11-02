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02 ноября,
2019
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В Томске пройдет очередная ярмарка, где можно будет взять себе домашнего питомца

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске в торговом центре «Город» пройдет очередная ярмарка-раздача котов и кошек. Своих подопечных будут раздавать волонтеры томской зоозащитной организации «Содружество».

В Томске пройдет очередная ярмарка, где можно будет взять себе домашнего питомца

«Коты, кошки и котята привиты и стерилизованы в соответствии с возрастом. Все животные отдаются по договору (необходим паспорт). На мероприятии будет ветеринарный контроль (осмотр животных и консультации ветеринара)», — отмечают организаторы мероприятия.

Кроме того, на ярмарку-раздачу можно принести корма, подстилки, аксессуары, медикаменты для животных, которые находятся под опекой организации. Полный список того, что можно будет принести, тут.


Также на мероприятии будет музыка, бар с напитками и сладостями и гаражная распродажа в помощь животным пункта передержки пострадавших животных.

В Томске пройдет очередная ярмарка, где можно будет взять себе домашнего питомца
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