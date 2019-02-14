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14 февраля,
2019
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В Томске пройдет «Неделя кино российских немцев»

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

С 13 по 17 февраля в Томске пройдет «Неделя кино российских немцев». Об этом сообщает портал RusDeutch.


«Неделя кино российских немцев» – федеральный проект Международного союза немецкой культуры. Проект направлен на популяризацию культуры и истории российских немцев, мотивацию к изучению немецкого языка и укрепление взаимодействия российско-немецких домов России.


В рамках Недели кино томичам покажут четыре фильма о жизни российских немцев. Часть фильмов будет идти на немецком языке с русскими и английскими субтитрами. Подробную программу можно увидеть здесь.


Помимо кинопоказов, на Неделе кино будут открытые обсуждения и мастер-классы от представителей киноиндустрии и специалистов из сферы киноискусства. Вход на все фильмы свободный, но необходима регистрация.

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