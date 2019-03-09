В Томске пройдет мастер-класс и концерт колокольного звона

Завтра, 10 марта, на площади Ново-Соборная пройдет концерт колокольного звона, передает пресс-служба Томской епархии. Лучшие звонари Сибири исполнят праздничные перезвоны и колокольные переклички.





Гостей мероприятия также ждет мастер-класс от новосибирского звонаря и замглавы Сибирского центра колокольного искусства Алексея Талашкина. Все желающие смогут обучиться азам искусства колокольного звона. Программа завершится в актовом зале Томской духовной семинарии, где Алексей Талашкин прочитает открытую лекцию «Колокольные звоны Сибири и Томска».





Начало концерта на Ново-Соборной в 13:00. Лекция пройдет по адресу проспект Ленина, 82 в 15:00