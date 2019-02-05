В Томске пройдет марафон «Человечек в маске»

Марафон «Человечек в маске» пройдет 9-16 февраля в крупных торговых центрах Томска, колледжах и техникумах, в местах отдыха и прогулок томичей. Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком (отмечается 15 февраля). Организатором марафона выступает детский благотворительный фонд им. Алены Петровой.

Как сообщается на сайте благотворительного фонда, в рамках двухнедельного информационного марафона «Человечек в маске» волонтеры будут распространять по городу буклеты с ответами на 6 важных вопросов об онкологических заболеваниях.





«Листовка подготовлена совместно с главным детским онкологом Томской области Инной Гербек. На сайте фонда и в социальных сетях можно будет увидеть также соответствующую информацию по этой теме», — говорится в сообщении.





Акция «Человечек в маске» будет проходить: 9 февраля с 17.00 до 20.00 и 10 февраля с 15.00 до 20.00 в ТЦ «Манеж»; 11-13 февраля в колледжах, техникумах Томска; 11-13 февраля с 17.00 до 20.00 на улицах города – на пл. Южная, в Лагерном саду, в районе Главпочтамта, у развлекательного центра «Шарики», в ТЦ «Волна» и «Лента» по пр. Мира, в Сквере студенческих отрядов, во Дворце спорта, на Фрунзенском рынке, на пересечении пр. Ленина и ул. Дальне-Ключевская.



16 февраля с 15.00 до 18.00 в ТЦ «Изумрудный город» пройдет финальное мероприятие акции.