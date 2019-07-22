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22 июля,
2019
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В Томске пройдет фестиваль молодого искусства

Людмила Пасько
Людмила Пасько
4 часа назад

27 июля в 14.00 в Городском саду пройдет фестиваль молодого искусства «Вокруг 4.0». Мероприятие проводится уже четвертый раз, и в этом году томичей ждут электронная музыка, инсталляции, ART, перформанс, уличное искусство и новые технологии.

В Томске пройдет фестиваль молодого искусства

«В этом году мы делаем упор на инсталляции, хотя времени осталось не много, но мы хотим сделать максимальное количество инсталляций. Что касаемо не просто изобразительного искусства и фотовыставки, а именно каких-то символических, которые будут с формами, с живыми людьми и даже плавучие», — рассказал ТВ2 организатор фестиваля Сергей Худокормов.


На фестивале будут представлены работы художников, фотографов, музыкантов, инсталляторов и райтеров, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.


«Мы просто собираем художников, которые хотят за это короткое время самовыразиться во всех направлениях, не считая самых провокационных. <…> Я собираю таких молодых людей, молодых исполнителей, которых вообще мало кто знает, и для них это может быть стартовой площадкой», — добавил Сергей.


Так, по словам организатора, в этом году на фестивале впервые будут выступать две группы из Омска.

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