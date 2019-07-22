В Томске пройдет фестиваль молодого искусства

27 июля в 14.00 в Городском саду пройдет фестиваль молодого искусства «Вокруг 4.0». Мероприятие проводится уже четвертый раз, и в этом году томичей ждут электронная музыка, инсталляции, ART, перформанс, уличное искусство и новые технологии.

«В этом году мы делаем упор на инсталляции, хотя времени осталось не много, но мы хотим сделать максимальное количество инсталляций. Что касаемо не просто изобразительного искусства и фотовыставки, а именно каких-то символических, которые будут с формами, с живыми людьми и даже плавучие», — рассказал ТВ2 организатор фестиваля Сергей Худокормов.





На фестивале будут представлены работы художников, фотографов, музыкантов, инсталляторов и райтеров, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.





«Мы просто собираем художников, которые хотят за это короткое время самовыразиться во всех направлениях, не считая самых провокационных. <…> Я собираю таких молодых людей, молодых исполнителей, которых вообще мало кто знает, и для них это может быть стартовой площадкой», — добавил Сергей.





Так, по словам организатора, в этом году на фестивале впервые будут выступать две группы из Омска.