В Томске пройдет фестиваль кино под открытым небом

В субботу, 29 июня, с 20.00 до 22.00 у главной сцены площади Ново-Соборной пройдет фестиваль уличного кино.





На площади установят для гостей специальные скамейки и пуфы. Организаторы также просят взять с собой теплые пледы и зонты.



«Во время фестиваля гости смогут посмотреть лучшие отечественные короткометражки молодых режиссеров за минувший год и проголосовать за понравившиеся картины светом фонариков», - говорится в сообщении.



Показ откроет 11-минутный документальный фильм режиссера Андрея Ананина. Он посвящен основателю томского театра кукол «2+КУ» Владимиру Захарову. В конкурсной программе фестиваля еще 9 фильмов длительностью от 3 до 20 минут.



Для сведения: Фестиваль под открытым небом впервые прошел в Томске год назад, 1 сентября, на площади Ново-Соборной. В этом году его примут более 1000 городов страны. Все желающие смогут оценить фильмы, снятые молодыми режиссерами за год. В съемке короткометражек приняли участие Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие известные актеры.