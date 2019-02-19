В Томске пройдет ежегодная гонка «Лыжня России»

Гонка «Лыжня России»-2019 пройдет в воскресенье, 24 февраля, на томском стадионе «Политехник», сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. Массовый старт начнется в 11:00. Все желающие смогут пройти дистанцию в один километр без учета времени. После общего забега начнутся гонки и сдача нормативов комплекса ГТО (Готов к труду и обороне).







Девочки и мальчики в возрасте 6-8, 9-10 и 11-12 лет выйдут на старт в 11:15 и будут сдавать нормативы до 12 дня. За ними следуют юноши, девушки и женщины. В 12:00 начнутся гонки на время. Юноши и девушки 2001 года рождения и младше начнут преодолевать пятикилометровую дистанцию в 12:05, затем пройдет награждение победителей гонки. В 13:00 мужчины и женщины 2000 года рождения и старше начнут следующую гонку на дистанции 10 километров.







Для участия в «Лыжне России» необходима пройти процедуру регистрации. С 19 по 21 февраля будет работать комиссия по допуску участников. Специалисты будут принимать желающих участвовать в мероприятии с 16:00 до 19:00 в управлении по физической культуре и спорту администрации города Томска по адресу улица Белозерская, 24. Чтобы участвовать в гонках на время и сдаче нормативов ГТО нужно будет предоставить допуск от врача. Подробнее с регламентом «Лыжни России»-2019 можно ознакомиться на здесь.

