В Томске пройдет 20-тысячное паломничество к прибытию реликвий пророка Мухаммеда

«Прибудут к нам великий волос пророка Мухаммеда, чаша пророка, кувшин дочки пророка, ключ от священного Кааба. Эту реликвию вообще не привозили ни разу на территорию многих мусульманских стран. А пятая реликвия нам пока неизвестна», — рассказал Нурулла-Хаджи.

Паломничество пройдет в Белой Соборной мечети Томска 21 сентября. К этому времени в город из Дагестана доставят пять реликвий пророка, рассказал ТВ2 имам мечети Нурулла-Хаджи Турсунбаев.

Он добавил, что реликвии в Томск доставляет дагестанская делегация из 12 человек. Паломничество начнется утром 21 сентября и будет длиться весь день. Реликвии разместят под шатром на территории мечети. Мусульмане ожидают, что в честь события в Томск приедут верующие из других регионов и стран ближнего зарубежья и ожидают до 20 тысяч участников.





«В Сибирском федеральном округе такое событие происходит впервые в истории ислама. Мы сами приглашали и организовывали через Духовное собрание мусульман России», — добавил имам.





После открытия мусульмане соберутся на международный круглый стол. А в 17 часов 21 сентября в Облсовпрофе пройдет концерт.