В Томске прошли пикеты в защиту сестер Хачатурян

Томские студенты вышли в одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Они потребовали, чтобы действия сестер признали за самооборону. На площади Ново-Соборной, возле Облсовпрофа и сквера Памяти активисты выразили поддержку сестрам Хачатурян. По их мнению, девушки — жертвы домашнего насилия. Студенты написали: «Декриминализация домашнего насилия: в семье не без самообороны», «Самооборона не гарантия свободы» #мысестрыхачатурян.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в России. Обществом навязаны модели поведения: "терпи", "не выноси сор из избы" и т.д. Найти в себе силы избавиться от психологической зависимости, защититься от физического и сексуального насилия требует смелости, и не каждая женщина может на это решиться. Декриминализация домашнего насилия усугубляет ситуацию: человек не должен оставаться один без юридической, психологической и банально человеческой помощи. Мы требуем смягчения приговора сестрам Хачатурян,— гражданская активистка Алина Бойцова.

В Москве, 19 июня, также прошли одиночные пикеты у здания Следственного комитета РФ.





Напомним, следователи предъявили трем сестрам Хачатурян обвинение в убийстве. В июле 2018 года в Москве нашли тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди, на следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признали вину и пояснили, что «у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».





В июне 2019 года следователи предъявили окончательное обвинение трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца по предварительному сговору. «На основании собранных доказательств 13 и 14 июня 2019 года сестрам Хачатурян предъявлены обвинения в окончательной редакции. Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в заявлении пресс-службы следственного комитета РФ.





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