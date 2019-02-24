В Томске прошли одиночные пикеты памяти Бориса Немцова

Напомним, что власти Томска отказали в согласовании акции памяти Немцова у Камня Скорби 27 февраля по причине проведения другого мероприятия в том же месте в это же время. Точно такое же решение вынесла мэрия и год назад , отказав активистам в проведении пикета.

«Мы вышли, чтобы почтить память Бориса Немцова, потребовать оглашения имён настоящих заказчиков убийства, которые до сих пор не названы. — Рассказывает активистка «Открытой России» Ирина Савушкина. — Мы хотим напомнить, что мы против преследования инакомыслящих, репрессий за политические взгляды и произвола властей. Ранее мы пытались согласовать с администрацией города проведение публичного мероприятия памяти Бориса Немцова, однако чиновники традиционно не позволили этого сделать. Поэтому мы проводим одиночные пикеты».

Активист «Открытой России» Сергей Иванов, пикетировавший у администрации Томской области, считает что Борис Немцов был объединяющим звеном для оппозиции: «Для нас всех он является символом мирного сопротивления подрыву основ конституционного строя России. Сегодня во многих городах страны проходят акции памяти Бориса Ефимовича. Где-то власти согласовали их проведение, где-то — нет. Власти Томска вошли в число «запретителей». Нас это не удивило, но, конечно, огорчило».

«12 февраля 2019 года было подано уведомление о проведение пикета у Камня Скорби, но мероприятие как и в прошлом году не согласовали, сославшись на то, что там будет проводится иное мероприятие. — Говорится о решении властей в томской группе Дня памяти Бориса Немцова во «ВКонтакте». — В связи с отказом в согласовании день памяти Бориса Немцова в Томске состоится, только не в формате пикета, а в форме встречи граждан с целью почтить память Бориса Немцова и возложения цветов к Камню Скорби».







Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.