В Томске прошла встреча с автором самого протяженного туристического маршрута в мире

В Томском областном краеведческом музее прошла встреча с путешественниками Ильдаром Маматовым и Сергеем Юриным, посетившими город в рамках тестирования сибирской части маршрута по следам Великой Северной экспедиции.
Во время презентации проекта, который стартовал два года назад и должен завершиться в 2019, путешественники рассказали об использовании в нем технологии дополненной реальности и продемонстрировали, как с помощью специального приложения для смартфона обычная открытка превращается в видеолекцию по экспедициям Витуса Беринга. Также Маматов упомянул, что не получает государственного финансирования на свой проект, реализуя его полностью на свои деньги.
После встречи он подарил представителям Краеведческого музея землю из Осы — родного города Маматова, где в 1733 году останавливалась экспедиция Беринга, а также сборник статей о деятельности французских ученых братьев Делилей.
Напомним, туристический маршрут по следам Великой Северной экспедиции — проект, призванный познакомить россиян с открытиями мореплавателя Витуса Беринга. Томск попал в этот маршрут благодаря тому, что здесь работал являвшийся частью экспедиции Беринга Академический отряд, в том числе историк Иоганн Фишер.