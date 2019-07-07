В Томске прошла встреча с автором самого протяженного туристического маршрута в мире

Во время презентации проекта, который стартовал два года назад и должен завершиться в 2019, путешественники рассказали об использовании в нем технологии дополненной реальности и продемонстрировали, как с помощью специального приложения для смартфона обычная открытка превращается в видеолекцию по экспедициям Витуса Беринга. Также Маматов упомянул, что не получает государственного финансирования на свой проект, реализуя его полностью на свои деньги.



После встречи он подарил представителям Краеведческого музея землю из Осы — родного города Маматова, где в 1733 году останавливалась экспедиция Беринга, а также сборник статей о деятельности французских ученых братьев Делилей.

