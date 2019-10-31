В Томске прошла акция «Возвращение имен»

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Дезинфектор, кузнец, сторож, счетовод томской пристани ... Расстрелян в 1937 году. Сегодня в Томске с 16.00 до 20.00 участники акции памяти жертв политических репрессий по очереди зачитывали в микрофон имена погибших в застенках НКВД, на расстрельных полигонах и в лагерях. Среди участников акции «Возвращение имен» много молодежи. Чаще всего, отвечая на вопрос почему пришли читать имена, говорят — мы не хотим, чтобы такое когда-нибудь повторилось.

Фото: Виктория Мучник

Я пришла сюда сегодня, потому что не могу найти своих родственников, — рассказывает Нина Донскова. —Он был ректором Томского женского училища, фамилия Чернявский. Сейчас родители умерли и не у кого спросить. Мы разбираем семейный архив и пытаемся узнать историю людей с фотографий. Родители в советские времена так ловко уходили от ответа, что сейчас дожив до 65 лет, я поняла, что ничего не знаю о своих корнях. Причем лица на фотографиях такие благородные! Про одного родственника мы узнали, что в Россию он приехал из Польши. Жил в Санкт-Петербурге, фото сделано в салоне на Невском, 108. Как он оказался в Томске? Куда потом исчез?

Фото: Виктория Мучник

Это важно как память о людях, которые пострадали ни за что. Мы не хотим, чтобы такое несчастье повторилось, — говорит Максим Коханов.

Фото: Виктория Мучник

Мои предки пострадали от репрессий. Это память нашего народа и мы не покаялись перед невинно пострадавшими. И пока мы не покаемся, нам не будет прощено это преступление. Мы будем опять и опять наступать на эти грабли. Мы должны читать имена погибших, чтобы не было попыток забыть эти страшные страницы истории, стереть из памяти. Так же, как в Германии постоянно вспоминают фашизм, мы должны вспоминать этот геноцид против своего народа. Это то же самое, — считает Станислав Кармакских.

Фото: Виктория Мучник

Я пришла сюда, потому что я сама из семьи репрессированных. И по маминой и по папиной линии. Кто-то должен о них помнить. Пока мы будем ходить сюда, пока будет этот мемориальный музей, эти люди будут жить хотя бы в нашей памяти.

Почтить память жертв репрессий можно было сегодня и ударом в «Колокол памяти». После чтения имен, люди били молотком по висящей на цепи рельсе. В лагерях именно удар по рельсе возле барака отмерял зэкам время. Каждое утро. В шесть. Подъем, построение, отправка на работы.

Только в годы Большого террора (1937-38 гг) на территории Томской области к высшей мере наказания были приговорены более 10 тысяч человек. В 1937 году — 6608 человек, в 1938 — 3484 человека. Всего в эти годы по политической 58-й статье были осуждены 12678 человек. Получается, что смертный приговор в эти годы в наших краях был вынесен 80% от общего числа осужденных. При этом надо понимать, что советский террор начался не в 1937-м и не закончился в 1938-м. Сегодня поминали всех расстрелянных и сгинувших в лагерях при Советской власти.

«Возвращение имён» — общероссийская гражданская акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным обществом «Мемориал». Первая такая акция прошла в Москве 29 октября 2007 г. у Соловецкого камня, памятника жертвам советских политических репрессий на Лубянской площади. В Томске «Возвращение имён» проводится в четвертый раз.