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23 февраля,
2019
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Новости

В Томске прошла акция протеста против антисоциальной политики правительства

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Сегодня в Томске прошла акция протеста против антисоциальной политики правительства, организованная активистами томского отделения КПРФ, сообщается на сайте организации. Выступление было также приурочено к 101-й годовщине создания Красной Армии и прошло на пересечении проспекта Ленина и переулка Плеханова. Место и время были согласованы с властями города.


Активисты потребовали ввести студенческий тариф на проезд в общественном транспорте и продолжили сбор подписей на имя мэра города Ивана Кляйна. На плакатах коммунистов были лозунги «Пенсионная реформа, рост цен и тарифов, грабительские налоги — армия, ты ЗА?», «Да здравствует Армия рабочих и крестьян! Долой правительство капиталистов!», «Миллионы бедных, опустевшие сёла в мирное время – позор власти!», «Выключи телевизор — включи мозги», а также портрет Иосифа Сталина.

В Томске прошла акция протеста против антисоциальной политики правительства
Фото: Пресс-служба томского обкома КПРФ

«Советская Армия и флот были неотъемлемой частью советского народа, спасли мир от фашизма и третьей мировой войны, — сообщила первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова. — А кто сегодня защитит нас от разрушительной политики нашего правительства? 70 лет бойцы Красной Армии охраняли нашу Родину, а сегодня её разваливает и растаскивает кучка олигархов!».

В Томске прошла акция протеста против антисоциальной политики правительства
Фото: Пресс-служба томского обкома КПРФ
Сбор подписей за введение студенческого тарифа в транспорте
Сбор подписей за введение студенческого тарифа в транспорте
Фото: Пресс-служба томского обкома КПРФ

В пресс-службе томского обкома также сообщают, что акции протеста сегодня прошли и в области: в Колпашево, Тогуре и на Матьянге. Активист Колпашевского горкома Константин Галимов-Ермак заявил, никаких проблем в ходе проведения пикетов не возникло.

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