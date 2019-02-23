Сегодня в Томске прошла акция протеста против антисоциальной политики правительства, организованная активистами томского отделения КПРФ, сообщается на сайте организации. Выступление было также приурочено к 101-й годовщине создания Красной Армии и прошло на пересечении проспекта Ленина и переулка Плеханова. Место и время были согласованы с властями города.
Активисты потребовали ввести студенческий тариф на проезд в общественном транспорте и продолжили сбор подписей на имя мэра города Ивана Кляйна. На плакатах коммунистов были лозунги «Пенсионная реформа, рост цен и тарифов, грабительские налоги — армия, ты ЗА?», «Да здравствует Армия рабочих и крестьян! Долой правительство капиталистов!», «Миллионы бедных, опустевшие сёла в мирное время – позор власти!», «Выключи телевизор — включи мозги», а также портрет Иосифа Сталина.
«Советская Армия и флот были неотъемлемой частью советского народа, спасли мир от фашизма и третьей мировой войны, — сообщила первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова. — А кто сегодня защитит нас от разрушительной политики нашего правительства? 70 лет бойцы Красной Армии охраняли нашу Родину, а сегодня её разваливает и растаскивает кучка олигархов!».
В пресс-службе томского обкома также сообщают, что акции протеста сегодня прошли и в области: в Колпашево, Тогуре и на Матьянге. Активист Колпашевского горкома Константин Галимов-Ермак заявил, никаких проблем в ходе проведения пикетов не возникло.