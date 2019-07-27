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27 июля,
2019
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В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томск присоединился к всероссийской акции в поддержку сестер Хачатурян. На площади Плеханова собрались активисты и участники томского кризисного центра «Женский голос», они требовали справедливого рассмотрения дела и выступили за принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия.

В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

Напомним, трех девушек обвиняют в убийстве отца, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают, что девушки оборонялись. При этом следствие продолжает считать произошедшее убийством по предварительному сговору.


«Я хочу поддержать сестер Хачатурян, потому что ситуация, которая разыгрывается вокруг них, меня возмущает. Я хорошо знакома, как рассматриваются такие дела в наших судах. Мой профессиональный долг – поддерживать женщин в ситуации домашнего насилия», – рассказала организатор пикета Татьяна Дмитриева.

В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

«Наше общество переполнено насилием. Мужчины обрушивают всю ненависть на самых слабых: женщин и детей. Насилие бывает разным, даже психологическим. Если мы не остановим эту жестокость, придем к фашизму», – прокомментировал Игорь Кузнецов.  


«Я недовольна тем, как развивается дело сестер Хачатурян. Я выступаю за закон о домашнем насилии, потому что в России женщин, которые подвергаются насилию,  не защищают. Я хочу, чтобы общество обратило внимание на эту проблему», — рассказала активист Ольга Макиенко.

В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

«Я выступаю за женскую солидарность и против домашнего насилия. Если  мы будем держаться друг за друга, стоять плечом к плечу, то мы быстро распрощаемся с домашним насилием. Депутаты должны обратить внимание на нас и  принять этот закон. Тогда что- то изменится в нашем мире», — прокомментировала участница пикета Елена Сидоренко.


«Люди не знают, куда им обратиться за помощью. Некоторые женщины  воспринимают насилие, как бытовые разборки. Они считают, что в порядке вещей ударить женщину или ребенка. Поэтому я поддерживаю этот закон»,  – рассказала психолог Наталья. 

В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

Ранее, томские студенты выходили в одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. По их мнению, девушки — жертвы домашнего насилия. Студенты написали: «Декриминализация домашнего насилия: в семье не без самообороны», «Самооборона не гарантия свободы» #мысестрыхачатурян.

Сейчас активисты предлагают всем, кто хочет поддержать девушек, подписать петицию на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки http://podpishi.org/sisters-prokuratura и на имя председателя СКР Александра Бастрыкина http://podpishi.org/sisters-sk.



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