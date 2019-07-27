В Томске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян

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Томск присоединился к всероссийской акции в поддержку сестер Хачатурян. На площади Плеханова собрались активисты и участники томского кризисного центра «Женский голос», они требовали справедливого рассмотрения дела и выступили за принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия.

Напомним, трех девушек обвиняют в убийстве отца, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают, что девушки оборонялись. При этом следствие продолжает считать произошедшее убийством по предварительному сговору.

«Я хочу поддержать сестер Хачатурян, потому что ситуация, которая разыгрывается вокруг них, меня возмущает. Я хорошо знакома, как рассматриваются такие дела в наших судах. Мой профессиональный долг – поддерживать женщин в ситуации домашнего насилия», – рассказала организатор пикета Татьяна Дмитриева.

«Наше общество переполнено насилием. Мужчины обрушивают всю ненависть на самых слабых: женщин и детей. Насилие бывает разным, даже психологическим. Если мы не остановим эту жестокость, придем к фашизму», – прокомментировал Игорь Кузнецов.

«Я недовольна тем, как развивается дело сестер Хачатурян. Я выступаю за закон о домашнем насилии, потому что в России женщин, которые подвергаются насилию, не защищают. Я хочу, чтобы общество обратило внимание на эту проблему», — рассказала активист Ольга Макиенко.