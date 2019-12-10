В Томске прошел одиночный пикет в поддержку хабаровской фемактивистки Юлии Цветковой

Напомним, против фемактивистки и руководительницы театральной студии «Мерак» Юлии Цветковой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК (распространение порнографии с использованием интернета). Поводом послужили посты в ее паблике «Монологи вагины» «ВКонтакте». Там активистка выкладывала рисунки и вышивки с вагинами. Позже на активистку завели второе дело ― на этот раз за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.





«Я вышла на пикет, потому что не имела права не выйти. Юлия Цветкова — моя подруга. Пару лет назад мы познакомились на одном крупном феминистском мероприятии. Сейчас Юля находится под домашним арестом, в шаге от тюрьмы. Это, конечно, не может меня не трогать. Вся активистская Россия за нее вступилась. Кроме того, я считаю, что обвинения в порнографии и ЛГБТ-пропаганде совершенно несправедливы. Она никогда не рассказывала детям, что мальчикам надо любит мальчиков, а девочкам девочек. Основные ее проекты — это «Монологи вагины» и «Женщина - не кукла». Она рассказывала о женской физиологии, снимала табу с этой темы. Получается, что Юлины рисунки — это пропаганда порнографии, а баннера с обнаженными женщинами, которые рекламируют женское белье, нет».

