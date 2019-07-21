В Томске прошел одиночный пикет против восстановления «СССР»

Новости

В сквере Памяти гражданские активисты вышли в одиночный пикет против возрождения СССР.

«Все 15 союзных республик заявили о своем суверенитете с 1988 по 1990 гг. от СССР. 16 июля 1990 заявила о своем суверенитете Украинская ССР от СССР в границах после 1959г. 24 августа 1991г. УССР – акт от независимости от СССР. 1 декабря 1991г. референдум в УССР о независимости от СССР народ поддержал. 10 декабря 1991г. Украина ратифицировала Беловежский договор о распаде СССР», — написали активисты на плакате.

Фото: Татьяна Пастухова

Нельзя восстанавливать СССР и насильно разрушать суверенитет республик, — рассказал гражданский активист Игорь Кузнецов. — Есть несколько организаций в России, они хотят восстановить СССР. Эти организации выдают паспорта Советского союза. Мы обеспокоены, что определенные круги власти их поддерживают.

Игорь утверждает, что в обществе идет пропаганда отказа от паспортов РФ. «Эти люди предлагают брать кредиты и не возвращать деньги, потому что они не признают Российское государство. Это незаконно», — сказал Игорь Кузнецов.

СССР не существует уже несколько десятилетий. Но в России есть люди, которые пытаются его возродить. Они отказываются признавать Россию легитимным государством, власть правомочной и считают, что российские паспорта им навязали обманом. Не платят по кредитам и коммунальным счетам. Считают себя гражданами СССР и членами «Союза ССР».



В Томске работает офис РСФСР. Он открылся в июле 2019 года для граждан Советского союза. Там предлагают получить советский паспорт и оформить советскую пенсию.​