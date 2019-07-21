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21 июля,
2019
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В Томске прошел одиночный пикет против восстановления «СССР»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В сквере Памяти гражданские активисты вышли в одиночный пикет против возрождения СССР. 


«Все 15 союзных республик заявили о своем суверенитете с 1988 по 1990 гг. от СССР.

16 июля 1990 заявила о своем суверенитете Украинская ССР от СССР в границах после 1959г.

24 августа 1991г. УССР – акт от независимости от СССР.

1 декабря 1991г. референдум в УССР о независимости от СССР народ поддержал.

10 декабря 1991г. Украина ратифицировала Беловежский договор о распаде СССР», — написали активисты на плакате. 

В Томске прошел одиночный пикет против восстановления «СССР»
Фото: Татьяна Пастухова

Нельзя восстанавливать СССР и насильно разрушать суверенитет республик, —  рассказал гражданский активист Игорь Кузнецов.  — Есть несколько организаций в России, они хотят восстановить СССР. Эти организации выдают паспорта Советского союза. Мы обеспокоены, что определенные круги власти их поддерживают. 

Игорь утверждает, что в обществе идет пропаганда отказа от паспортов РФ.

«Эти люди предлагают брать кредиты и не возвращать деньги, потому что они не признают Российское государство. Это незаконно», —  сказал Игорь Кузнецов. 

В Томске прошел одиночный пикет против восстановления «СССР»

СССР не существует уже несколько десятилетий. Но в России есть люди, которые пытаются его возродить. Они отказываются признавать Россию легитимным государством, власть правомочной и считают, что российские паспорта им навязали обманом. Не платят по кредитам и коммунальным счетам. Считают себя гражданами СССР и членами «Союза ССР».

В Томске работает офис РСФСР. Он открылся в июле 2019 года для граждан Советского союза. Там предлагают получить советский паспорт и оформить советскую пенсию.​

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Мы все — граждане СССР

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